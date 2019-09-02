لبناني يسمي مولودته الجديدة "أفيفيم" تيمنا بعملية "حزب الله"

أطلق مواطن لبناني اسم "أفيفيم" على مولودته الجديدة، تيمنا بالعملية التي نفذها "حزب الله" اللبناني، ضد الجيش الإسرائيلي.

وقال المواطن اللبناني جوني والد الطفلة "أفيفيم": "كنا ننوي تسميتها ريمان، ولكن بسبب الحدث، فقد أطلقنا عليها اسم أفيفيم".

وأضاف أن "الإسرائيليين يدركون معنى الاسم وما يمثله بالنسبة لهم.. بدأنا بأفيفيم ولكن لا ينبغي أن يستبعدوا أسماء أخرى"، في إشارة منه إلى أنه من الممكن أن ينفذ "حزب الله" عمليات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي.

وتابع: "ليس لدي أي مشكلة في إطلاق أسماء عبرية على أطفالي في حال أنه يثبت حالة الانتصار ويذكرنا بحدث جميل جدا".

وتعني كلمة "أفيفيم" في المعاجم العبرية "أرض الينابيع".

يذكر أن المنطقة شهدت تصعيدا بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي على المناطق الحدودية بين البلدين، بعد استخدام طائرات مسيرة مؤخرا لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه "هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت"، وقيام "حزب الله" بالرد واستهداف آلية إسرائيلية في أفيفيم، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بين الجنود بحسب الحزب.

المصدر: وكالات