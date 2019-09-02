تطرق الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إلى تقرير قدمته مراسلة RT في القدس، داليا النمري، حيث دخلت إلى معسكر إسرائيلي وأظهرت غرف المجندين الفارغة وأغراضهم الشخصية.

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وجاء ذلك خلال كلمة وجهها نصر الله أمام المجلس ‏العاشورائي المركزي المقام في مجمع سيد ‏الشهداء ‏في الرويس، للحديث عن العملية الأخيرة لحزب الله ونتائجها.

وأثارت التغطية الإعلامية للنمري، جدلا في إسرائيل، حول كيفية تمكن قناة أجنبية من التجول في معسكر تعرض لهجوم صاروخي دون أن يعترض أحد طريقها.

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وتمكنت مراسلة RT، صباح اليوم الاثنين، خلال تغطيتها للتطورات الميدانية على الحدود الشمالية لإسرائيل، من دخول قاعدة أفيفيم العسكرية الإسرائيلية والبث مباشرة على الهواء مع فريق العمل، حيث كانت القاعدة خالية تماما من أي عنصر من الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT