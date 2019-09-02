اتهمت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي ما وصفتها بـ"عصابات المعارضة التشادية"، باحتلال جزء من الأراضي الليبية، وإعلان كيان منفصل عن الدولة.

ودعت اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى تحديد موقفه من ما تقوم به هذه العصابات، وتحمل مسؤولياته.

وطالبت المجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن القوات المسلحة للدفاع عن الحدود، مشيرة إلى أن ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة، وذات سيادة بموجب المواثيق والأعراف.





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يذكر أن حربا دارت بين تشاد وليبيا منذ عام 1987 وحتى 1994 في شريط أوزو الحدودي، حيث خلفت آلافا من القتلى والمصابين بين الطرفين، قبل أن تقرر الحكومة الليبية في عهد الزعيم الراحل، معمر القذافي، في فبراير من العام 1994، تسليم شريط أوزو لتشاد بعد قرار من محكمة العدل الدولية.

المصدر: وكالات