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الألتراس وراء "عصابة الرعب" بشوارع سلا المغربية

أخبار العالم العربي

الألتراس وراء
Sputnik
مجموعة مشجعين للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم بكرة القدم بموسكو عام 2018
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نفى مصدر أمني مغربي بشكل قاطع صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام صباح الاثنين، حول قيام عصابة إجرامية بمهاجمة المواطنين وتخريب سيارات خاصة وقاطرات الترام بمدينة سلا قرب الرباط.

وحول حقيقة الواقعة، أكد المصدر نفسه أن الشرطة المحلية في المدينة أوقفت، أمس الأحد، ستة مشتبه فيهم، من بينهم أربعة قاصرين ينتمون إلى جماعات ألتراس مشجعي فرق كرة القدم بالرباط وسلا، لتورطهم في إلحاق خسائر مادية بثلاث سيارات بحي الملاح الجديد بنفس المدينة، فضلا عن إلحاق خسائر مادية طفيفة بقاطرة ترام.

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ونوه المصدر بأن هذه الجنح الإجرامية وقعت على هامش احتفالات إحدى مجموعات الألتراس بالذكرى السنوية لتأسيس النادي الرياضي بكل من مدينتي الرباط وسلا، بعد أن تبادل أفراد من أعضائها الرشق بالحجارة مع أفراد مجموعة منافسة بحي الملاح الجديد بمدينة سلا، قبل أن تتدخل الشرطة وتفرض الانضباط والنظام في المنطقة.

المصدر: hespress.com

 

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