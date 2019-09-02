أثار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الجدل بصورة نشرت على موقع الرئاسة التركية، حيث تظهر خلفه خريطة تركيا باسم "الوطن الأزرق".

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وتشمل الخريطة التي ظهرت خلف أردوغان جزءا من بحر إيجه ومجموعة جزر يونانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لتركيا.

والتقطت صورة الرئيس التركي في حفل لطلاب جامعة الدفاع التركية، وتظهر الخريطة خلف أردوغان الذي يقوم على توقيع وثائق مكتوب عليها "الوطن الأم الأزرق"، 462.000 كيلومتر. وبذلك، تغطي الحدود البحرية التركية الجزء الشرقي بكامله من بحر إيجه، وكذلك جزر ليمنوس ولسبوس ورودس وشيوس، وهي جزء من اليونان.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة وتركيا من جهة أخرى على ثروات البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية "بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية" تزيد من حدة التوتر في البحر الأبيض المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز.

وتنفذ تركيا، منذ 4 مايو الماضي، أعمال تنقيب عن الغاز، "بإذن" من جمهورية شمال قبرص التركية، في منطقة من مياه البحر الأبيض المتوسط، تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، إلا أن تركيا أكدت مرارا عزمها مواصلة هذه الأنشطة بل وإرسال سفينة تنقيب ثانية إلى المنطقة.

المصدر: وكالات