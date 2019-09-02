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الخارجية الأردنية: نتابع ملابسات مقتل مواطن أردني في كاليفورنيا الأمريكية

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الخارجية الأردنية: نتابع ملابسات مقتل مواطن أردني في كاليفورنيا الأمريكية
Reuters Muhammad Hamed
علم الأردن
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أكدت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع عن كثب ملابسات جريمة قتل مواطن أردني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مدير العمليات في الخارجية الأردنية، السفير سفيان سلمان القضاة، إن مركز العمليات في الوزارة والسفارة الأردنية في واشنطن، يتابعان جريمة قتل مواطن أردني في مدينة سان بيرناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح القضاة أن السفارة الأردنية في واشنطن تتابع مجريات التحقيق في جريمة القتل مع السلطات المختصة في كاليفورنيا، لمعرفة تفاصيل الجريمة والكشف عن هوية منفذيها، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع ذوي المتوفى وتقديم المساعدة اللازمة لهم، وأنه للآن، لم يحسم ذووه رغبتهم بنقل الجثمان إلى المملكة.

المصدر: بترا

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