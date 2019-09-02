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"حزب الله" يعلن أنه سيبث بعد قليل مشاهد لاستهداف الآلية الإسرائيلية في أفيفيم

أخبار العالم العربي

Reuters ALI HASHISHO
حزب الله
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أعلن "حزب الله" اللبناني أنه سيبث بعد قليل مشاهد، لعملية استهداف الآلية الإسرائيلية في أفيفيم والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى بين الجنود شمالي إسرائيل.

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حزب الله: تدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها
حزب الله: تدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها

وأكد الحزب في بيان نشر سابقا أنه "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة بعد ظهر يوم الأحد، قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

ويأتي ذلك بالتزامن من إعلان الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدد من القذائف المضادة للدروع باتجاه قاعدة عسكرية ومركبات عسكرية في منطقة أفيفيم، حيث تمت إصابة بعض منها.

المصدر: RT

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