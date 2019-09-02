أكدت وزارة الخارجية السورية وقوفها الكامل مع المقاومة جنبا إلى جنب ومع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه.

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وجاء في بيان للوزارة، أن "سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية".

وقال مصدر رسمي في الوزارة، إن "سوريا تجدد وقوفها الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وتحرير باقي أراضيه المحتلة والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة والتي من شأنها تصعيد أجواء التوتر وجر المنطقة إلى الفوضى".

#عاجل ||#سانا

مصدر رسمي في #وزارة_الخارجية_والمغتربين: تعرب #الجمهورية_العربية_السورية عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها #المقاومة_الوطنية_اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل رداً على الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على سيادة #لبنان ومقاومته الوطنية — سانا عاجل (@SanaAjel) 2 сентября 2019 г.

يذكر أن "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي تبادلا إطلاق الصواريخ على المناطق الحدودية بين البلدين الأحد، عقب أسبوع من التوتر شهدته المنطقة، وبعد استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه "هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت"، وتعهد الحزب حينها بالرد.

المصدر: "سانا" + وكالات