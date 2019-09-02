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سوريا تعلن موقفها الرسمي من عملية "حزب الله" اللبناني

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سوريا تعلن موقفها الرسمي من عملية
Reuters Aziz Taher
حرائق في حقول بلدة مارون الراس في لبنان نتيجة قصف إسرائيلي
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أكدت وزارة الخارجية السورية وقوفها الكامل مع المقاومة جنبا إلى جنب ومع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه.

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وجاء في بيان للوزارة، أن "سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية".

وقال مصدر رسمي في الوزارة، إن "سوريا تجدد وقوفها الكامل مع المقاومة الوطنية اللبنانية وحقها المشروع جنبا إلى جنب مع الجيش اللبناني في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان وتحرير باقي أراضيه المحتلة والتصدي لاعتداءات الكيان الإسرائيلي المتواصلة والتي من شأنها تصعيد أجواء التوتر وجر المنطقة إلى الفوضى".

يذكر أن "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي تبادلا إطلاق الصواريخ على المناطق الحدودية بين البلدين الأحد، عقب أسبوع من التوتر شهدته المنطقة، وبعد استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه "هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت"، وتعهد الحزب حينها بالرد.

المصدر: "سانا" + وكالات

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