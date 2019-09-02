قال الباحث في شؤون العلاقات المصرية الروسية أشرف كمال، إن وفاة السفير الروسي في مصر سيرغي كيربيتشينكو تعد خسارة فادحة للعلاقات المصرية الروسية.

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وأشار إلى أن السفير الروسي الذي يتقن الحديث باللغة العربية على دراية كاملة وفهم شامل للمجتمع المصري وله علاقات متميزة مع هذا المجتمع بكافة أطيافه، وربما ساهم في قدرته على تفهم طبيعة المجتمعات العربية كونه ابن المستعربة الروسية فاليريا كيربيتشينكو.

ونوه كمال بأن الفترة التي تولى فيها كيربيتشينكو منصب السفير الروسي في مصر منذ عام 2011، كانت فترة حافلة بالأحداث حيث شهدت المنطقة العربية ما يسمى بالربيع العربي والتي كانت مصر جزءا منها ثم صعود الإخوان لسدة الحكم في مصر، بعد ذلك حدوث احتجاجات 30 يونيو 2013.

وأكد بأنه خلال كل تلك الأحداث كانت للرجل رؤيته الثاقبة، التي ساهمت في تبني روسيا لمطالب الشعب المصري المشروعة في إزاحة حكم الإخوان المسلمين، ثم الدعم الروسي اللامحدود لمصر في مجالات عدة سواء بدعم الموقف السياسي أو دعم الجيش المصري.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT