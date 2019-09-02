المئات يصابون بالسرطان في البصرة سنويا

كشف مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة، مهدي التميمي في حديث لـRT اليوم الاثنين، عن إصابة ما بين 700 و800 شخص في البصرة بمرض السرطان سنويا.

وقال: "محافظة البصرة تعاني من إهمال كبير في القطاع الصحي مما أدى إلى تفاقم حالات الإصابة بمرض السرطان، وكشفت السنوات الأخيرة أن المصابين بالمرض سنويا يتراوح عددهم بين 700 و800 شخص".

وأضاف: "لا توجد تخصيصات كافية لتوفير الأدوية، وخاصة لمعالجة السرطان من الفئة C وهي الفئة الثالثة من الأدوية التي اختفت من المؤسسات الحكومية"، مناشدا "الحكومة العراقية ضرورة توفير العلاج لإنهاء معاناة المصابين وذويهم".

المصدر: RT