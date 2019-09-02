المسماري يتهم "البقرة" بالهجوم على معيتيقة بسبب "خلية حماس"!

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري مليشيات "البقرة" بالتورط في قصف مطار معيتيقة الدولي، بهدف تحرير السجناء وخاصة "خلية حماس" من سجن قريب.

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ولفت المسماري في تصريح لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى "وجود ضغوط على مليشيات الردع الخاصة لإطلاق سراح الإرهابيين لحاجة المليشيات إليهم في صد هجوم الجيش الليبي".

وشدد المتحدث العسكري الليبي على أن "العمليات الإرهابية التي تستهدف مطار معيتيقة الدولي كانت تتم قبل تقدم القوات المسلحة نحو طرابلس في الرابع من أبريل الماضي".

يذكر أن محكمة ليبية أصدرت في فبراير الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 17 إلى 22 عاما ضد 4 فلسطينيين اتهموا بالتورط في تهريب الأسلحة إلى حركة حماس في قطاع غزة، عن طريق نقلها برا عبر ليبيا ووصولا إلى سيناء.

وأطلق على هذه المجموعة اسم "خليفة حماس" بعد أن اعتقلوا في أكتوبر عام 2016، ووضعوا في سجن تشرف عليه قوة الردع الخاصة قرب مطار معيتيقة الدولي.

ووجهت النيابة العام لهؤلاء تهما تتعلق بـ"تشكيل تنظيم أجنبي سري على الأراضي الليبية، وحيازة السلاح، والتآمر على أمن الدولة وتهريب أسلحة".

المصدر: الاتحاد