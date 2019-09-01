لبنان يسمح للطلبة الفلسطينيين التسجيل بالمدارس
AFP
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أصدر لبنان قرارا يتيح المجال لتسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس اللبنانية الرسمية كافة مع بدء العام الدراسي 2019 - 2020، ومعاملتهم أسوة بالطلاب اللبنانيين.
وقال وزير التعليم العالي أكرم شهيب في هذا الصدد: "إن هذا القرار واجب ننطلق فيه من الواقع الخاص لوجود الإخوة الفلسطينيين في لبنان بشكل قسري، وأيضا التزاما بالقضية المركزية، قضية فلسطين، على أمل عودتهم إلى وطنهم".
وأكد أن هذا القرار يأتي أيضا، "التزاما بمبدأ الحق بالتعلم للجميع، والتزاما بالقضية المركزية فلسطين وانطلاقا من الواقع الخاص للطلاب الفلسطينيين في لبنان".
من جانبه، أشاد السفير الفلسطيني لدى بيروت أشرف دبور بهذه الخطوة.
المصدر: وكالات
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