أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للتشاور حول مستجدات الوضع في لبنان وخاصة التصعيد في الساعات الماضية على حدوده الجنوبية.

وقال أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير أكد خلال المكالمة حرص بلاده على الاستقرار في لبنان، موضحا أن الاتصال جاء في إطار جهود مصرية حثيثة مع كافة الأطراف المعنية لاحتواء التوتر الحالي، ومنع تدهور الوضع الأمني، انطلاقاً من مسؤولية مصر التاريخية ودورها المعروف للحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة.

إقرأ المزيد

كما أكد حافظ أن مصر مستمرة في متابعة الوضع عن كثب والتواصل مع كل الأطراف المعنية للحفاظ على الاستقرار في لبنان وتجنيب المنطقة أي أزمات إضافية.

وتبادل "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، إطلاق القذائف على الحدود، عقب أسبوع من التوتر بين الطرفين على إثر استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه "هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت".

المصدر: RT + وكالات