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غرينبلات: ندعم حق إسرائيل التام في الدفاع عن نفسها ضد كل الهجمات

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غرينبلات: ندعم حق إسرائيل التام في الدفاع عن نفسها ضد كل الهجمات
Reuters
جيسون غرينبلات، المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط
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أعرب جيسون غرينبلات مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، عن وقوف بلاده مع إسرائيل، وتأييد "حقها" في الدفاع عن نفسها ضد كافة الهجمات.

وكتب غرينبلات في تغريدة على موقع "تويتر"، في معرض تعليقه على عملية "حزب الله" اللبناني: "صواريخ أطلقت من لبنان على إسرائيل. لدى إيران وكلاء في لبنان وغزة يلحقون الضرر بإسرائيل، ويقوضون فرص السلام ويهددون مستقبلا أفضل للفلسطينيين. تقف الولايات المتحدة مع إسرائيل وتؤيدها بالمطلق في حقها بالدفاع عن نفسها ضد كل الهجمات".

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق أن قذائف مضادة للدروع أطلقها "حزب الله" استهدفت قاعدة عسكرية ومركبة.

وأعلن "حزب الله" عن سقوط قتلى وجرحى بين الجنود الإسرائيليين جراء استهداف الحزب لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل.

وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد التوتر عند الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، بعد إعلان بيروت عن خرق طائرات مسيرة عسكرية إسرائيلية مجالها الجوي وادعاءات إسرائيلية بإفشال خطة إيرانية لتزويد "حزب الله" بصواريخ عالية الدقة.

المصدر: RT + وكالات

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