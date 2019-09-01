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الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بينهم وداد البرغوثي

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الجيش الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين بينهم وداد البرغوثي
AFP
الصحفية والأستاذة الجامعية وداد البرغوثي التي اعتقلها الجيش الإسرائيلي مع ولديها قسام وكرمل
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 4 فلسطينيين في الضفة فجر اليوم، بينهم الأستاذة بجامعة بيرزيت وداد البرغوثي، والتي يقبع ولداها قسّام وكرمل في سجون إسرائيل.

وجاء اعتقال وداد البرغوثي بعد ساعات فقط من اعتقال نجلها كرمل (31 عاما)، علما أن نجلها قسام كان قد اعتقل قبل أيام خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال البرغوثي (61 عاما) في منزلها بعد ساعات من اعتقال كرمل في وقت متأخر السبت على أحد الحواجز العسكرية القريبة من بيت لحم وهو في طريق عودته من مدينة الخليل.

وأضاف نادي الأسير: "اقتحمت قوة من الجيش منزل الأستاذة وداد البرغوثي وحققت معها في المنزل حتى الساعة السادسة صباحا قبل اعتقالها".

وقال النادي إن أسباب اعتقال وداد البرغوثي لم تتضح بعد، وأنه لم يتسن لمحامي النادي الالتقاء بها.

واكتفى مصدر أمني إسرائيلي بتأكيد اعتقال البرغوثي واثنين من أبنائها لـ"فرانس برس"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

المصدر: صحف ومواقع فلسطينية

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