البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان نظرا لتطورات الأوضاع الأمنية

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا، معللا ذلك بالأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل.

وزارة خارجية مملكة #البحرين تدعو جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًاhttps://t.co/SJKo34i6DEpic.twitter.com/egUbqvKfEN — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) 1 сентября 2019 г.

وجاء في بيان للخارجية: "تدعو الوزارة جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورا، نظرا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر".

وجددت الوزارة التأكيد على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى لبنان، وذلك "منعا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصا على سلامتهم".

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وتبادل "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي، إطلاق القذائف على الحدود، عقب أسبوع من التوتر بين الطرفين على إثر استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه "هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت".

المصدر: وزارة الخارجية البحرينية