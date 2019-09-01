 
مباشر

الداخلية العراقية: ضباط كبار متواطئون مع أصحاب قاعات الروليت والقمار

أخبار العالم العربي

الداخلية العراقية: ضباط كبار متواطئون مع أصحاب قاعات الروليت والقمار
RT
عملية إلقاء القبض على أكبر شبكة للقمار والمخدرات في العراق - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mcbs

كشف مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية، عن النتائج الأولية للتحقيقات الجارية مع أشخاص ألقي القبض عليهم في صالات القمار والروليت في فنادق كبيرة ببغداد أغسطس الماضي.

إقرأ المزيد
القضاء العراقي يكشف عن جنسيات الأجانب المعتقلين في كازينوهات القمار ببغداد
القضاء العراقي يكشف عن جنسيات الأجانب المعتقلين في كازينوهات القمار ببغداد

وقال المكتب في بيان صحفي، إن "التحقيق أثبت تورط ضباط أمنيين كبار بالتواطؤ مع أصحاب قاعات الروليت والقمار بالسماح لهم بإدارة وممارسة القمار الممنوع وفق القانون العراقي وتغاضيهم عن أداء واجبهم الرقابي والتنفيذي".

وأضاف: "تجري هذه الصالات أكبر عمليات غسيل للأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، حيث ظهر أن العديد من فيش المقامرة المستخدمة في هذه الصالات والتي ضبطت من قبل مفرزة العمليات الخاصة التابعة لمفتشية الداخلية هي فيش قمار دولية يمكن لأصاحبها أن يصرفوها في أي ناد أو صالة روليت خارجية".

وأشار، إلى أن "الاعترافات والتحقيقات الأولية أظهرت أن أغلب الأجانب الذين أوقفوا في عملية المداهمة تلك، بمن فيهم النساء، لا يملكون أوراق إقامة أو تشغيل رسمية ومخالفين لشروط الإقامة والتشغيل العراقية النافذة".

وتابع، "لا تزال التحقيقات مستمرة بالقضية لمعرفة ملابساتها والمتورطين الآخرين فيها، بغية تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انتقادات لترامب بسبب كشفه "آليات تجسس"