نائبة أمريكية: الضفة الغربية كما مرتفعات الجولان أراض إسرائيلية

اعتبرت النائبة الأمريكية الجمهورية آن واغنر، أن الضفة الغربية أرض إسرائيلية "كمرتفعات الجولان"، رغم اعترافها بوجود غالبية فلسطينية فيها.

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وأكدت واغنر، التي تزور الضفة الغربية لموقع "جيروزاليم بوست"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب منها أن تخبر المواطنين الأمريكيين بـ"حقيقة ما رأته عياناها" من مظاهر للسلم والتعايش في الضفة الغربية، على حد قولها.

وفي حديثها عن تقديم مساعدات للفلسطينيين، قالت واغنر إن ذلك ممكن عبر التنسيق مع منظمات غير حكومية، إلا أنها رفضت تقديم أي مساعدة لمن وصفتهم بـ"المنظمات الإرهابية والفاسدة".

من جهته، قال النائب الجمهوري برادلي بايرن، الذي رافق واغنر في زيارتها: "لقد كنت في السابق مناصرا لحل الدولتين ووجهة نظري في هذا الشأن تتطور. بدأت أشك في أن هذا الحل سينجح".

وتأتي تصريحات النائبة الأمريكية في الوقت الذي تستمر فيه السلطات الإسرائيلية في مصادرة مساحات واسعة من الأراضي بالضفة الغربية، لبناء وحدات استيطانية إضافية عليها.

المصدر: "جيروزاليم بوست"