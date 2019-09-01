تبادل الجانبان، الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، إطلاق القذائف على الحدود ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين. تتابعوا معنا تغطية مباشرة للتطورات بالمنطقة.

الإعلام العبري: مطار بن غوريون يعلن تغيير مسار الطائرات المدنية

الوطنية الوطنية للإعلام: رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يجري اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون، طالبا تدخل الولايات المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي لوقف التوتر على الحدود الجنوبية.

مراسلنا: سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان

نتنياهو يتوجه إلى وزارة الجيش لعقد اجتماعات مع هيئة الأركان والاستخبارات لمتابعة التطورات عند حدود مع لبنان

سقوط قذائف مدفعية من الجانب الاسرائيلي بالقرب من بلدة عيترون جنوب لبنان

نتنياهو يقطع لقاءه مع رئيس هندوراس على خلفية تصعيد التوتر على الحدود مع لبنان.

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش تلقى تقارير تفيد بإطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة أفيفيم شمال إسرائيل.

وأشار أدرعي إلى أن الجيش يعمل على التأكد من صحة تلك المعلومات الأولية.

#عاجل قبل قليل تم اطلاق قذيفة مضادة للدروع من #لبنان باتجاه #اسرائيل في منطقة #أڤيڤيم. الحديث عن تقارير أولية.

يتم فحص التقارير — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

وأصدر الجيش الإسرائيلي تعليمات بإلغاء جميع الأعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع لبنان بما فيها الأعمال الزراعية.

وأضاف أنه تم إصدار بعض الأوامر لضباط الأمن في البلدات.

وطالب الجيش السكان في منطقة تبعد مسافة 4 كلم من الحدود اللبنانية بالبقاء في المنازل وفتح الملاجئ.

من التعليمات: إلغاء جميع الاعمال والنشاطات في منطقة السياج الحدودي مع #لبنان بما فيها الاعمال الزراعية



لا توجد تعليمات لفتح الملاجئ في بلدات تبعد عن الحدود لمسافة اكبر من ٤ كلم



سيتم إصدار تعليمات أخرى وفق الحاجة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 1, 2019

فيما أفاد مراسلنا في لبنان بسقوط عدة قذائف من الجانب الإسرائيلي بالقرب من بلدة مارون الرأس الحدودية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن القذائف المضادة للدروع استهدفت قاعدة عسكرية ومركبة، في حين أكد "حزب الله" سقوط قتلى وجرحى في المركبة الإسرائيلية المستهدفة.

المصدر: RT