البرلمان العراقي يعتزم التحقيق مع قناة أمريكية

أكدت لجنة الاتصالات والإعلام في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عزمها التحقيق مع قناة الحرة الأمريكية عبر القضاء العراقي بشأن تقرير "أساء للمؤسسات الدينية".

وذكرت اللجنة في بيان صحفي "نستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والإساءة لسمعة هذه المؤسسات".

وأضافت "نرفض هكذا تقارير إعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال، الغاية منها تشويه الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد".

وأشارت اللجنة البرلمانية إلى أن "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة"، معربة عن "عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء".

وبعد التغييرات التي أجريت في "الحرة" قبل عام تقريبا، تثير القناة الأمريكية الجدل في الأوساط الحكومية العراقية وتحديدا الشيعية، التي تعتبر أن محتواها "يستهدف الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية".

وعلقت السفارة الأمريكية لدى بغداد اليوم الأحد على محتوى قناة "الحرة" التي تبث للعراق تحت مسمى "الحرة عراق"، بعد يوم من بث تحقيق يتحدث عن "الفساد في المؤسسات الدينية العراقية".

المصدر: RT