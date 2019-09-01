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الجيش اللبناني يصدر تحذيرا بشأن الطائرات المسيرة

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يصدر تحذيرا بشأن الطائرات المسيرة
Reuters Jamal Saidi
الجيش اللبناني يصدر تحذيرا بشأن الطائرات المسيرة
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حذر الجيش اللبناني جميع المواطنين من استخدام الطائرات المسيرة طيلة الفعاليات الدينية الشيعية في الضاحية الجنوبية والنبطية وصور وبعلبك والهرمل، تحت طائلة الملاحقة القانونية.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية إعلان الحكومة اللبنانية عن خرق طائرات مسيرة تابعة لإسرائيل أجواء لبنان أواخر الشهر الماضي، في ظل التوتر بين حزب الله وإسرائيل على الحدود.

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المصدر: RT

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