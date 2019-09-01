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وزارة العدل الجزائرية تنفي حرمان موقوفة من العلاج بسبب الخمار وزيها الأمازيغي

أخبار العالم العربي

وزارة العدل الجزائرية تنفي حرمان موقوفة من العلاج بسبب الخمار وزيها الأمازيغي
Reuters CK/AND
العلم الجزائري والراية الأمازيغية أثناء مظاهرات الجزائريين
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نفت وزارة العدل الجزائرية اليوم الأحد، صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية حول حرمان الموقوفة مسوسي سميرة من العلاج بسبب عدم التزامها بالخمار، وارتدائها الزي الأمازيغي التقليدي.

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وأكدت الوزارة أن مصالحها "وبعد إجراء التحريات اللازمة، تنفي حصول مثل هذه الأفعال بالشكل المعروض في وسائل الإعلام".

وأضافت أن الأمر يتعلق بوقائع جرى إخراجها من سياقها، "وبالتالي تضخيمها بشكل لافت لخدمة أغراض أخرى".

وشددت على أن "ارتداء اللباس التقليدي وعدم ارتداء الخمار من الحريات الشخصية المحفوظة للجميع، ولا يمكن لأي مؤسسة عقابية أن تفرض ما يخالف ذلك".

يذكر أن سميرة مسوسي عضو بالمجلس الشعبي لمحافظة تيزي وزو، وتنتمي لحزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وقد جرى اعتقالها أثناء مشاركتها في مظاهرات الجمعة الـ19 في الجزائر.

المصدر: "واج" + وسائل إعلام جزائرية

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