إسرائيل تقصف مزارع شبعا ومحيطها

أفادت وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يقصف بقذائف مدفعية وقنابل حارقة مزارع شبعا ومحيطها عند الحدود بين الدولتين.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم الأحد أن مدفعية الجيش الإسرائيلي المنتشرة في الزاعورة بسفوح الجولان السوري المحتل استهدفت بعدد من القذائف من عيار 155 ملم جبل الروس في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة.

أهالي كفرشوبا وحلتا يطفئون النار التي اشعلتها القنابل الحارقة التي رمتها طائرة مسيرة في الأحراج اللبنانية المحررة من مزرعة بسطره.#رعب_الشمال#قناة_المنار@almanarnewspic.twitter.com/FMELTTBBig — علي شعيب #كلنا_مقاومة 🇱🇧 (@ali_shoeib1) September 1, 2019

كما ذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية ألقت قنابل حارقة على أحراج السنديان في مزرعة بسطرة الخاضعة لسيطرة الجانب اللبناني والخالية من التواجد السكني، ما أدى إلى اشتعال حريق ويحاول الأهالي من بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا إخماده، كما سقطت قنابل حارقة مماثلة على جبل الروس.

وذكرت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني أن القنابل الحارقة أطلقت بواسطة طائرات مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن مراسلها في مدينة حاصبيا سجل "إطلاق رشقات رشاشة ثقيلة عشوائية داخل مزارع شبعا المحتلة ويتردد في قرى العرقوب دوي عدة انفجارات مصدرها الطرف الغربي لمزارع شبعا المحتلة، في ظل تحليق للطيران الاستطلاعي والحربي في أجواء القطاع الشرقي".

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وتأتي هذه التطورات على خلفية تصعيد التوتر عند الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، بعد إعلان بيروت عن خرق طائرات مسيرة عسكرية إسرائيلية مجالها الجوي وادعاءات إسرائيلية بإفشال خطة إيرانية لتزويد "حزب الله" بصواريخ عالية الدقة.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية