أعلنت وزارة الداخلية السورية أن الوزير محمد الرحمون أمر "بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في ملابسات توقيف ووفاة" مواطن تم تداول معلومات عن وفاته نتيجة التعذيب في فرع للأمن الجنائي.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت رسالة مناشدة وجهتها "صفاء يوسف سلامة" أخت المتوفى سائر سلامة، إلى عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد، منذ الثلاثاء الماضي، قالت فيها إن "عناصر من الأمن الجنائي في اللاذقية" قاموا بتوقيف سائر "أثناء إجازته بتهمة حيازته قنبلة".

واتهمتهم بأنهم أقدموا على ضربه ما تسبب بكسور في الجسم والجمجمة، وأدى إلى "نزيف في الدماغ وموت شبه سريري".

وأرفقت صفاء مناشدتها بصور وتسجيل مصور لأخيها وهو مسجى في غرفة في المشفى، تعود لنحو أربعة أيام، وكان ما يزال في حالة تنفس صناعي.

المصدر: RT