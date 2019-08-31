كشف الكاتب والباحث في شؤون تيارات الإسلام السياسي، عمرو فاروق، بحديث خاص لـ RT أن مدينة هامبورغ الألمانية كانت المحطة الأولى، في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر2001 على الولايات المتحدة.

وأوضح فاروق، أنه داخل مسجد "القدس" بهامبورغ، تكونت خلية متشددة تزعمها المهندس المصري محمد عطا، واليمني رمزي بن الشيبة، ومروان الشحي اللذان اختطفا طائرة "يونايتد أيرلاينز الرحلة 175"، والمغربي سعيد بحاجي، وزكريا الصبار، والمغربي منير المتصدق، وعبد الغني مزودي، واللبناني زياد جراح، الذين اختطفوا طائرة "يونايتد أيرلاينز الرحلة رقم 93"، التي تحطمت في ولاية "بنسلفانيا" الأمريكية، خلال محاولة بعض الركاب استعادة السيطرة عليها، والرحلة "رقم 77"، التي وُجِّهت لتحطيم مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون".

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وأكد فاروق، أن العقل المدبر لخلية هامبورغ والشخصية المؤثرة التي كانت تمسك بيدها كافة الخيوط التي تحرك أعضاء الشبكة الآخرين هو بالفعل الطالب المصري محمد عطا (33 عاما) الذي قاد الطائرة التي ضربت البرج الجنوبي من مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001.

ولفت فاروق، إلى أنه في عام 1999 اتفق أعضاء خلية هامبورغ فيما بينهم على توظيف الطيران المدني في استهداف ومهاجمة الولايات المتحدة، وأن مجموعة منهم سافرت إلى أفغانستان لمناقشة التفاصيل مع قيادات تنظيم القاعدة، والحصول على الدعم المالي واللوجستي.

وأكد فاروق، أن محمد عطا سافر إلى فينسيا غربي فلوريدا، في الولايات المتحدة، بغرض الالتحاق بمدرسة "هوفمان" لتعلم قيادة الطائرات، حتى حصل على رخصة القيادة في 21 ديسمبر2000، موضحا أن الشرطة الألمانية اكتشفت ملفا حول برامج الطيران على كمبيوتر أحد أعضاء خلية"هامبورغ".

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وقال فاروق، إن تنظيم القاعدة جهز 13 مسلحا، تحت مسمى كتيبة الشهداء، وأصبحوا معروفين بالنسبة للمحققين الأمريكيين باسم "العضلات" الذين تتركز مهمتهم في إخضاع الركاب، وصُنعت هذه المجموعة على عين "بن لادن"، ونفذت هذه المجموعة بالتعاون مع خلية "هامبورغ" الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة بمساعدة خالد الشيخ محمد، الكويتي من أصل باكستاني، العقل اللوجستي المدبر لهجمات 11 سبتمبر.

وأكد فاروق، أن منير المتصدق، أحد المتورطين في هجمات 11 سبتمبر، وفقا للتحقيقات الألمانية، قام بتحويل عشرات الآلاف من الدولارات لتمويل تدريب عناصر القاعدة الذين قادوا الطائرات المخطوفة وارتطموا بها في مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأمريكية.

القاهرة

ناصر حاتم



