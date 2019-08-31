افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار المصري برفقة محافظ الغربية المهندس هشام السعيد في مصر، اليوم الجمعة، متحف آثار طنطا وذلك بعد حوالي 19عاما من إغلاقه.



وقد رافقهما خلال الافتتاح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والمهندس وعد أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات.

وصرح د. العناني خلال الجولة بأن دخول المتحف مجاني لمدة أسبوع احتفالا بالافتتاح، مؤكدا أن متحف طنطا الأثري هو أقدم متحف إقليمي. تم إنشاؤه في 1913.

وقال رئيس قطاع المشروعات المهندس وعد أبوالعلا إن أعمال تطوير المتحف بدأت في ديسمبر 2017، وشملت ترميم مبنى المتحف ومعالجته إنشائيا.

وقالت إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف إن مبنى المتحف يتكون من خمسة طوابق، تعرض مجموعات أثرية يصل عددها إلى ألفين وخمس قطع أثرية. تغطي تاريخ مصر من عصور ما قبل التاريخ، وصولاً للعصر الحديث.

وقالت الدكتورة نيفين نزار، معاون وزير الآثار لشؤون المتاحف، لقد عادت فكرة إنشاء متحف طنطا مرة أخرى بعد إغلاقه، وذلك في بداية الثمانينات من القرن الماضي، وافتُتح المتحف للجمهور في 29 أكتوبر 1990، ولكن بسبب المشكلات التي تعرض لها المبنى أُغلق المتحف مرة أخرى عام 2000، ولكنه ظل يقدم بعضا من خدماته الثقافية والتعليمية لأبناء المحافظة.