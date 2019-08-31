كشف النائب عن كتلة صادقون التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، أحمد الكناني، عن عدم وجود "اهتمام" من قبل الكتل السنية والكردية بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مخازن للحشد الشعبي مؤخرا.

وقال الكناني: "لم نر تفاعلا أو اهتماما من قبل الكتل السنية والكردية لعقد جلسة طارئة حول انتهاك السيادة العراقية، ولم نر اهتماما من قبل رئاسة البرلمان ولا حتى رئاسة الحكومة تجاه هذه الانتهاكات".

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وأضاف: "لم نعلم حتى اللحظة أي شيء عن نتائج التحقيق بعمليات القصف ولم نعرف أين وصلت الحكومة وماذا ستفعل، ولم يصل البرلمان أي شيء من رئيس الحكومة عادل عبد المهدي".

المصدر: RT