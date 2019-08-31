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الجيش الإسرائيلي يعزز من جاهزية قواته برا وجوا وبحرا في القيادة الشمالية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعزز من جاهزية قواته برا وجوا وبحرا في القيادة الشمالية
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أعلن الجيش الإسرائيلي قيامه خلال الأسبوع المنصرم بتعزيز جاهزية قواته في القيادة الشمالية وفرقة الجليل، برا وجوا وبحرا وفي المجال الاستخباري لسيناريوهات متنوعة.

وفي إطار تقييم الوضع تقرر تأجيل التمرين الكبير والمقرر للنصف الثاني من الأسبوع والذي تم دمجه مع تمرين هيئة الأركان المخطط للأسبوع القادم.

ويهدف التمرين للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات حيث تم التخطيط له بشكل مسبق، وفقا للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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