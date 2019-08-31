الجيش الإسرائيلي يعزز من جاهزية قواته برا وجوا وبحرا في القيادة الشمالية

أعلن الجيش الإسرائيلي قيامه خلال الأسبوع المنصرم بتعزيز جاهزية قواته في القيادة الشمالية وفرقة الجليل، برا وجوا وبحرا وفي المجال الاستخباري لسيناريوهات متنوعة.

وفي إطار تقييم الوضع تقرر تأجيل التمرين الكبير والمقرر للنصف الثاني من الأسبوع والذي تم دمجه مع تمرين هيئة الأركان المخطط للأسبوع القادم.

قامت قوات جيش الدفاع في الأسبوع المنصرم بتعزيز جاهزيتها برًا وجوًا وبحرًا وفِي المجال الاستخباري لسيناريوهات متنوعة في القيادة الشمالية وفرقة الجليل pic.twitter.com/Mg9cYVyayz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 31, 2019

ويهدف التمرين للحفاظ على جاهزية واستعداد القوات حيث تم التخطيط له بشكل مسبق، وفقا للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT