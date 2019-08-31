وزارة النفط العراقية لـRT: بدأنا بتحميل الحوضيات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، بدء تحميلها الحوضيات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن.

وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد لـRT "تمت المباشرة هذا اليوم بعمليات تحميل الحوضيات من بيجي الى الاردن ضمن الاتفاق العراقي الأردني لتصدير نفط خام كركوك الى الاردن".

وأضاف أن "العراق سيُصدر عشرة آلاف برميل من النفط يومياً من خام كركوك إلى الأردن".

المصدر: RT