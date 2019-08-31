 
مباشر

القضاء المصري يخلي سبيل الإعلامي مدحت عيسى بكفالة مالية

أخبار العالم العربي

القضاء المصري يخلي سبيل الإعلامي مدحت عيسى بكفالة مالية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc6l

قالت مصادر حقوقية مصرية وقانونية متطابقة إن القضاء المصري أخلى سبيل الإعلامي والمذيع التلفزيوني المصري مدحت عيسى بكفالة عشرين ألف جنيه.

وأضافت المصادرذاتها بأن النيابة العامة ستستأنف ضد قرار الإخلاء، حيث حددت المحكمة يوم غد الأحد موعدا لنظر الاستئناف.

إقرأ المزيد
مصر.. الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري
مصر.. الأمن يلقي القبض على مذيع التليفزيون المصري

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على الإعلامي مدحت عيسى الثلاثاء الماضي وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما لم تتضح أسباب القبض عليه، ولم تصدر السلطات المصرية أي بيانات بهذا الصدد.

ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد