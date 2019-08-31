القضاء المصري يخلي سبيل الإعلامي مدحت عيسى بكفالة مالية
AFP
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قالت مصادر حقوقية مصرية وقانونية متطابقة إن القضاء المصري أخلى سبيل الإعلامي والمذيع التلفزيوني المصري مدحت عيسى بكفالة عشرين ألف جنيه.
وأضافت المصادرذاتها بأن النيابة العامة ستستأنف ضد قرار الإخلاء، حيث حددت المحكمة يوم غد الأحد موعدا لنظر الاستئناف.
يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على الإعلامي مدحت عيسى الثلاثاء الماضي وأمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، فيما لم تتضح أسباب القبض عليه، ولم تصدر السلطات المصرية أي بيانات بهذا الصدد.
ناصر حاتم
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