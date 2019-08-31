نفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، وجود أي معسكر إسرائيلي في مدينة أربيل، عاصمة الإقليم حسبما تناقلته وسائل الإعلام.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في بيان: "تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية، تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل".



وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".

إقرأ المزيد

المصدر: RT