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حكومة إقليم كردستان العراق تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل

أخبار العالم العربي

حكومة إقليم كردستان العراق تنفي وجود معسكر إسرائيلي في أربيل
Reuters : AHMED JADALLAH
علم كردستان
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نفت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، وجود أي معسكر إسرائيلي في مدينة أربيل، عاصمة الإقليم حسبما تناقلته وسائل الإعلام.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل في بيان: "تداولت بعض وسائل الإعلام العراقية، تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في أربيل".


وأضاف البيان أن "حكومة إقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".

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المصدر: RT

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