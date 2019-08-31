حث مفتي مصر الدكتور شوقي علام، العالم بأسره على مواجهة ومكافحة تنظيم "داعش" وعناصره، الذين ارتكبوا كل أنواع المحرمات وعاثوا في الأرض فسادا.

وأكد خلال استضافته في برنامج "نظرة"، أن مصر حذرت العالم من انتشار الإرهاب، ودعت إلى تكاتف الدول لمجابهة واجتثاث خلاياه السرطانية.

وتابع أن العالم الآن بات مدركا أن مصر كانت محقة في مطالبة الدول والمنظمات العالمية بالتعاون في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "طوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم فهو مأجور، ومن قتلوه فهو شهيد".

ووجه علام تحية لشهداء مصر من الجيش والشرطة، الذين استشهدوا دفاعا عن مصر، ضد الجماعات الإرهابية وقدموا كل ما لديهم من أجل محاربة الإرهاب.

وحذر من التكفير والإقصاء وأضاف أن قضية التكفير قضية خطيرة والأزهر الشريف يحذر من إقصاء أحد وإخراجه خارج دائرة الإسلام إلا من طريق القضاء الذي يقول كلمته بعد تحقيق دقيق وإزالة الشبهات والتحقق من العديد من الأمور.

وأكد أن دار الإفتاء المصرية أنشأت مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، والذي يعمل على مدار اليوم، ويرصد الفتاوى التي من شأنها هدم وتفكيك المجتمع.

المصدر: "صدى البلد"