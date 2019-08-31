3 دول خليجية تطلق تحذيرات عاجلة لرعاياها في الولايات المتحدة

انضمت سفارة قطر في الولايات المتحدة إلى حملة التحذيرات التي أطلقتها السعودية والإمارات لرعاياهما في ولاية فلوريدا، بعد اقتراب وصول إعصار "دوريان" إلى الساحل الشرقي لأمريكا.

ودعت السفارة القطرية في بيان على حسابها في "تويتر" المواطنين المقيمين في المناطق الواقعة على ساحل ولاية فلوريدا "إلى أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار "دوريان"، مشددة على أنه "في حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام المتوفرة".

يرجى من المواطنين المقيمن في المناطق الواقعة على ساحل ولاية فلوريدا أخذ الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار Dorian، وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على الأرقام الموضحة أدناه pic.twitter.com/0pHD5JUoe2 — Qatar Embassy USA (@QatarEmbassyUSA) 30 августа 2019 г.

وكان حساب قنصلية الإمارات في نيويورك قد نشر تغريدة على "تويتر" جاء فيها: "تنبيه لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا، سنقوم بإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين قبل وصول إعصار "دوريان"، الذي سيضرب ولاية فلوريدا الاثنين المقبل".

(1) ​تنبيه لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة المتواجدين في ولاية فلوريدا: سنقوم بإخلاء جميع المواطنين الإماراتين قبل وصول إعصار دوريان الذي سيضرب ولاية فلوريدا هذا الاثنين الموافق 2/9/2019. pic.twitter.com/8EeSeI4Byt — UAE Consulate in NYC (@UAEinNYC) 30 августа 2019 г.

من جهتها، دعت القنصلية السعودية في هيوستن الرعايا السعوديين إلى "التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية" لمواجهة الإعصار، والاتصال بالأرقام الخاصة بحالات الطوارئ.

عزيزي المواطن في ولاية #فلوريدا والولايات التي من المتوقع ان تتاثر بالعاصفة (#Dorian ):

نامل التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات الرسمية في المدينة التي تسكن بها، علماً أن القنصلية ستقوم بالإجراءات اللازمة للاخلاء عندما تعلن السلطات الرسمية بدء الإخلاء، حفظ الله الجميع. — saudi consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) 30 августа 2019 г.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا، تحسبا لقدوم إعصار "دوريان" المدمر، فيما أطلقت السلطات الأمريكية تحذيرا من الدرجة الأولى، مناشدة المواطنين الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

المصدر: "تويتر"