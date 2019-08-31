السعوديون يحتفلون بميلاد ولي عهدهم (صور)
أطلق مواطنون سعوديون وسم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" على موقع "تويتر"، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي بلغ اليوم 34 سنة من العمر.
وعبر المغردون عن امتنانهم لبن سلمان الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".
ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.
#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان— نورة بنت بريه (@__Mutair) 31 августа 2019 г.
Happy birthday to the crown prince Mohammed bin Salman Al Saud🇸🇦. pic.twitter.com/exjP1cYpBM
وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.
#عيد_ميلاد_محمد_بن_سلمان— بن فهد ∞ (@ezoohaz) 30 августа 2019 г.
someone who added to the history of Saudi Arabia a big and
different change
Every year and you are fine sir
every year and you make a change from the best to the best
Inside Saudi Arabia 🇸🇦❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/4LYL4YOnAl
يذكر أن محمد بن سلمان هو أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن كونه وزيرا للدفاع.
كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.
المصدر: "تويتر"