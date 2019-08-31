 
مباشر

السعوديون يحتفلون بميلاد ولي عهدهم (صور)

أخبار العالم العربي

السعوديون يحتفلون بميلاد ولي عهدهم (صور)
Reuters ANI/
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc4w

أطلق مواطنون سعوديون وسم "عيد ميلاد محمد بن سلمان" على موقع "تويتر"، لتقديم التهاني لولي العهد الشاب الذي بلغ اليوم 34 سنة من العمر.

وعبر المغردون عن امتنانهم لبن سلمان الذي "أضاف تغييرا كبيرا لتاريخ المملكة العربية السعودية"، فيما وصفه آخرون بـ"قائد التغيير".

ونشر متفاعلون آخرون صورا لولي العهد يرافق والده الملك سلمان بن عبد العزيز في مراحل مختلفة من عمره.

وولد محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود في 31 أغسطس 1985 بمدينة الرياض السعودية، وهو الابن السادس للملك سلمان بن عبد العزيز، ووالدته الأميرة فهدة بنت فلاح بن سلطان آل حثلين العجمي.

يذكر أن محمد بن سلمان هو أصغر ولي عهد في تاريخ المملكة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن كونه وزيرا للدفاع.

كما يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد