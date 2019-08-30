 
مباشر

الدوحة تدين "بشدة" إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس

أخبار العالم العربي

الدوحة تدين
Reuters
(صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc4a

أعربت قطر عن إدانتها "بشدة" إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس تمهيدا لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، معتبرة الخطوة خروجا عن الإجماع الدولي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "قطر تدين بشدة إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس المحتلة تمهيدا لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، وتعتبر الخطوة خروجا عن الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

وقد أعلنت حكومة هندوراس يوم الخميس، أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

إقرأ المزيد
أبو الغيط لرئيس هندوراس: نقل سفارتكم إلى القدس مخالفة دولية
أبو الغيط لرئيس هندوراس: نقل سفارتكم إلى القدس مخالفة دولية

وفي هذا السياق، بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة لرئيس هندوراس، أكد فيها أن نقل سفارة حكومة تيغوسيغالبا إلى القدس مخالف للقانون الدولي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد