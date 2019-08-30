الدوحة تدين "بشدة" إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس

أعربت قطر عن إدانتها "بشدة" إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس تمهيدا لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، معتبرة الخطوة خروجا عن الإجماع الدولي.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "قطر تدين بشدة إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس المحتلة تمهيدا لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، وتعتبر الخطوة خروجا عن الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

قطر تدين بشدة إعلان هندوراس افتتاح مكتب دبلوماسي لها بالقدس المحتلة تمهيدا لنقل سفارتها إليها من تل أبيب، وتعتبر الخطوة خروجاً على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

#قنا — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 30, 2019

وقد أعلنت حكومة هندوراس يوم الخميس، أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

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وفي هذا السياق، بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة لرئيس هندوراس، أكد فيها أن نقل سفارة حكومة تيغوسيغالبا إلى القدس مخالف للقانون الدولي.

المصدر: RT