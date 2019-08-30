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إصابة 75 فلسطينيا خلال قمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة شرقي قطاع غزة

أخبار العالم العربي

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أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 75 إصابة منها 42 بالرصاص الحي، بالإضافة إلى جرح مسعف وصحفي، خلال قمع القوات الإسرائيلية مسيرات العودة شرقي القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنه من بين هذه الإصابات 18 طفلا وامرأتان، بالإضافة إلى وقوع أضرار بسيارتي إسعاف، جراء استهدافهما من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقد أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه المواطنين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مخيمات العودة عند الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ72 لمسيرة العودة وكسر الحصار.

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ووفقا لوكالة "معا" فقد وصل الشباب الفلسطيني إلى خمس نقاط على الحدود بدءا من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة مرورا بالبريج وسط القطاع ووصولا لغزة وجباليا شمال القطاع تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة التي دعت إلى أوسع مشاركة ممكنة من الجماهير.

المصدر: RT + وكالات

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