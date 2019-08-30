الحوثي يعلق على بيان الإمارات بشأن ضرباتها الجوية في عدن

قال محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة أنصار الله ، في تغريدة له اليوم، إن بيان الإمارات بشأن ضرباتها الجوية ضد من وصفتهم بـ"الإرهابيين"، يؤكد على عدم شرعية التحالف العربي باليمن

وأضاف محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله" ( الحوثيين): "اعتراف الإمارات في بيانها بقصف ما يسمى الإرهابيين الذين تدعمهم ‎السعودية يؤكد أن العدوان على اليمن غير شرعي، وأن أمريكا السعودية الإمارات وحليفاتها هم الإرهاب وداعموه ومؤسسوه لتدمير اليمن".

١)اعتراف #الإمارات ببيانهابقصف ما يسمى الإرهابيين الذين تدعمهم #السعودية يؤكد أن

العدوان على اليمن غير شرعي

وأن#أمريكا_السعودية_الإمارات وحليفاتها

هم#الإرهاب وداعموه ومؤسسوه لتدمير اليمن

كماقلنا هذامنذ بداي العدوان ع بلدناhttps://t.co/6VLSMNnH3Nhttps://t.co/GSNdI3zco0 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) 30 августа 2019 г.

وتابع الحوثي القول: " إن اعتراف الإمارات، كعضو فاعل بالتحالف رسميا بإرهاب ميلشياتهم يؤكد المؤكد، أن أمريكا أم الإرهاب وصانعته باليمن ويحمل أمريكا المسؤولية الكاملة عن إرهابها باليمن".

وأشار الحوثي إلى أن، البيان يحمل السعودية "مسؤولية دعم الإرهابيين، لا محاربتهم كما تدعي".

ومضى الحوثي بالقول: "لقد انتصر اليمن بصموده وأسقط مبرر العدوان بكشفه صناع الإرهاب".

وشنت طائرات حربية إماراتية 10 غارات على الجيش اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وضواحيها ومحافظة أبين جنوب اليمن، أسفرت، وفقا لوزارة الدفاع اليمنية، عن سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح بينهم العديد من المدنيين.

وعلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان الخميس، على بيان الخارجية اليمنية، التي وجهت فيه انتقادات إلى الإمارات بشأن الغارات الجوية على عدن.

وقالت الخارجية الإماراتية: "تحتفظ الإمارات بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي".

وتابعت الخارجية الإماراتية: "بدأت التنظيمات الإرهابية بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين، الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات، مما استدعى استهداف المليشيات الإرهابية بضربات جوية محددة، ووفقا لقواعد الاشتباك المبنية على اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني".

ودعت الخارجية الإماراتية المجتمع المدني إلى التحرك لضمان عدم استغلال التنظيمات الإرهابية للوضع الراهن، من أجل العودة إلى الساحة اليمنية بقوة لتنفيذ هجماتها الإرهابية.

المصدر: سبوتنيك