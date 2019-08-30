وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون

بحثت قناة RT مع وفد عن المجلس الوطني للإعلام بالإمارات برئاسة منصور المنصوري أسس مشروع تعاون مستقبلي، وذلك خلال زيارة الوفد لمقر القناة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

واطّلع المنصوري والوفد المرافق له من مديرة قناة RT بالنسخة العربية مايا مناع على قدرات القناة الفنية والأكاديمية، كما استمع منها لشرح واف عن المشاريع الجديدة والخطط المستقبلية للقناة.

واتفق الجانبان على التعاون المشترك في تغطية الأحداث الإقليمية المقبلة، بما فيها الأحداث السياسية والرياضية والاجتماعية، لما فيه خدمة العلاقات المميزة بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة.

كما تم الاتفاق على وضع خطة لتقاسم الخبرات التعليمية والتجربة الإعلامية بين الجانبين، وتبادل تقديم الاستشارات لتطوير العمل الصحفي المؤسساتي.

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT