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وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون

أخبار العالم العربي

وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mc2u

بحثت قناة RT مع وفد عن المجلس الوطني للإعلام بالإمارات برئاسة منصور المنصوري أسس مشروع تعاون مستقبلي، وذلك خلال زيارة الوفد لمقر القناة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

واطّلع المنصوري والوفد المرافق له من مديرة قناة RT بالنسخة العربية مايا مناع على قدرات القناة الفنية والأكاديمية، كما استمع منها لشرح واف عن المشاريع الجديدة والخطط المستقبلية للقناة.

واتفق الجانبان على التعاون المشترك في تغطية الأحداث الإقليمية المقبلة، بما فيها الأحداث السياسية والرياضية والاجتماعية، لما فيه خدمة العلاقات المميزة بين روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة.

كما تم الاتفاق على وضع خطة لتقاسم الخبرات التعليمية والتجربة الإعلامية بين الجانبين، وتبادل تقديم الاستشارات لتطوير العمل الصحفي المؤسساتي.

وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون
RT

وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون
RT

وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون
RT
وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون
RT
وفد من المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يبحث مع RT سبل التعاون
RT

المصدر: RT

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