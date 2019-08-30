بعث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رسالة لرئيس هندوراس، خوان أورلاندو هيرنانديس، أكد فيها أن نقل سفارة حكومة تيغوسيغالبا إلى القدس مخالف للقانون الدولي.

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وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن "أبو الغيط أدان موقف هندوراس المخالف للقانون الدولي، وللإجماع الدولي بشأن القدس باعتبارها أرضا محتلة في العام 1967".

وأضاف، أن "الأمين العام للجامعة طالب رئيس هندوراس بمراجعة موقف بلاده من هذه المسألة الخطيرة، والتي تنطوي على أهمية عظمى، ليس فقط للعالم العربي، وإنما للمسلمين في العالم".

وشدد المصدر، على أن "الجامعة العربية تحرص على تنسيق المواقف العربية الجماعية حيال عدد محدود من الدول قامت بنقل سفاراتها إلى القدس، أو افتتحت مكاتب تجارية هناك بهدف تثبيت الاعتراف بالمدينة المحتلة عاصمة لإسرائيل، أسوة بالقرار الذي اتخذته الولايات المتحدة في ديسمبر عام 2017".

يذكر أن المواقف العربية الجماعية نجحت في بعض الحالات في الضغط على دول اتخذت قرارا بنقل سفاراتها إلى القدس، "مثال على ذلك تراجع حكومة باراغواي في سبتمبر 2018 عن قرار اتخذته حكومة سابقة بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس".

وأكد المصدر المسؤول على "أهمية الاستمرار في ممارسة الضغوط على الدول التي تقدم على مثل هذه الخطوة".

وتأتي الرسالة عشية زيارة هيرنانديس المقررة إلى إسرائيل الجمعة، والتي يتوقع أن يعلن خلالها عن افتتاح مكتب دبلوماسي لبلاده في مدينة القدس، كمقدمة لنقل سفارة بلاده إليها من تل أبيب.

المصدر: RT