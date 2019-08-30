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إصابة شخص جراء انهيار جسر ترامواي قديم في بيروت (فيديو+صور)

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إصابة شخص جراء انهيار جسر ترامواي قديم في بيروت (فيديو+صور)
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أصيب شخص برضوض نتيجة انهيار جسر الترامواي الحديدي خلال مرور شاحنة تحته بمحلة البدوي في الأشرفية وسط بيروت، مما اضطر شرطة السير لقطع الطريق في المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجسر انهار فجأة خلال مرور شاحنة تحته في محلة البدوي - مار مخايل  في الأشرفية وسط العاصمة.

إصابة شخص جراء انهيار جسر ترامواي قديم في بيروت (فيديو+صور)

ورجحت معلومات غير رسمية أن تكون حمولة الشاحنة مرتفعة عن الحد المسموح به فاصطدمت بالجسر القديم ما أدى إلى انهياره.

إصابة شخص جراء انهيار جسر ترامواي قديم في بيروت (فيديو+صور)
إصابة شخص جراء انهيار جسر ترامواي قديم في بيروت (فيديو+صور)

المصدر: "الوكالة الوطنية"

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