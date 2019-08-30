إصابة شخص جراء انهيار جسر ترامواي قديم في بيروت (فيديو+صور)

أصيب شخص برضوض نتيجة انهيار جسر الترامواي الحديدي خلال مرور شاحنة تحته بمحلة البدوي في الأشرفية وسط بيروت، مما اضطر شرطة السير لقطع الطريق في المنطقة.

انهيار مروع لجسر الترامواي في لبنان وسقوط إصابات#مصدرك_الأولpic.twitter.com/LtTQayEyBU — صحيفة الاتحاد (@aletihadae) August 30, 2019

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجسر انهار فجأة خلال مرور شاحنة تحته في محلة البدوي - مار مخايل في الأشرفية وسط العاصمة.

ورجحت معلومات غير رسمية أن تكون حمولة الشاحنة مرتفعة عن الحد المسموح به فاصطدمت بالجسر القديم ما أدى إلى انهياره.

المصدر: "الوكالة الوطنية"