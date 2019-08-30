إحداهن نافست عرفات.. 11 سيدة عربية ترشحن لرئاسة بلادهن

أعادت الانتخابات الرئاسية التونسية، التي من المقرر أن تجري في 15 سبتمبر المقبل، إلى الواجهة، مسألة مشاركة المرأة العربية في هذا الاستحقاق الانتخابي من باب الترشح.

ففي تونس، تنافس عبير موسي حاليا على منصب رئاسة الجمهورية التونسية، رغم أنها ليست الأولى التي تترشح في بلدها لهذا المنصب، ولا الوحيدة في العالم العربي، فقد سبقتها العديد من السيدات إلى هذا التحدي.

تونس

1-عبير موسي: محامية تترأس الحزب الدستوري الحر منذ العام 2016، تنافس 25 مرشحا على الرئاسة، لكنها لم تكن الأولى.

2-كلثوم كنّو: قاضية تونسية مواليد (1959)، من أبرز القضاة المدافعين عن استقلال القضاء، تقدمت في العام 2014 بترشحها للرئاسة، ونافست 26 رجلا خلال السباق الانتخابي.

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الجزائر

3-لويزة حنون: الأمينة العامة لحزب العمال، هي أول سيدة تدخل المنافسة الرئاسية في الجزائر والعالم العربي في العام 2004. كذلك ترشحت في العام 2009 ولكنها لم تتمكن من منافسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. تقبع حنون في السجن العسكري منذ مايو الماضي، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".

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اليمن

4- سمية علي رجا أو سمية علي رجاء: ناشطة سياسية وصحفية يمنية من مواليد العام (1965)، ترشحت في ديسمبر عام 2005 لرئاسة الجمهورية اليمنية لتصبح أول امرأة تترشح لهذا المنصب في اليمن.

5-رشيدة القيلي: كاتبة صحفية من مواليد العام (1965)، خاضت انتخابات الرئاسة اليمنية عام 2006 كمرشحة مستقلة ركزت في حملتها على مكافحة الفساد و تعزيز الحريات.

akhbarek

فلسطين

6-ماجدة البطش: صحفية فلسطينية، أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسة الفلسطينية 2005، ولكنها فشلت في جمع عدد كاف من التوقيعات للاستمرار في ترشحها.

7-سميحة خليل: ملقبة بـ"سنديانة فلسطين". نافست في العام 1996الرئيس الراحل ياسر عرفات، وحصلت على 11.5% من الأصوات. ومن المعروف أن خليل (1923) استكملت تعليمها بعد 25 عاما من الزواج. ترأست سميحة جمعية الاتحاد النسائي العربي في البيرة والتي أسستها في عام 1952. كما أسست مع مجموعة من السيدات جمعية إنعاش الأسرة في عام 1965.

فرضت عليها السلطات الإسرائيلية عام 1980، الإقامة الجبرية لمدة سنتين ونصف السنة، ومنعتها بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية من السفر لمدة 12عاما، توفيت في العام 1999.

akhbarek

الصومال

8- فاطمة الطيب أو "فادومو دايب" (1972)، أول امرأة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في العام 2016. ولدت في كينيا، وعاشت طفولتها في الصومال، ثم انتقلت إلى فنلندا وحصلت على جنسيتها. ودرست في الولايات المتحدة الماجستير في الإدارة العامة في جامعة هارفارد.

akhbarek

السودان

9- فاطمة عبد المحمود: من مواليد العام 1944 وشغلت منصب زعيمة الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي السوداني، توفيت في العام 2018، وشاركت في الانتخابات العامة السودانية في أبريل 2010 باعتبارها أول مرشحة للرئاسة في البلاد.

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مصر

10-أنس الوجود عليوة : مؤلفة قصصية وكاتبة، أعلنت في العام 2012 عن رغبتها في الترشح لمنصب رئاسة مصر كأول سيدة، بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك، ولكن عند مراجعة كشوفات المرشحين النهائية الرسمية لم يرد اسمها.

11- بثينة كامل: إعلامية إذاعية أعلنت عزمها الترشح لرئاسة مصر في 2012 إلا أنها لم تتمكن من ذلك، لعدم جمعها التوكيلات المطلوبة.

akhbarek

المصدر: وكالات