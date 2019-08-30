أعلنت القوات المسلحة المصرية اختتام التدريب المشترك الروسي المصري البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذي نفذته عناصر من قوات المظلات في جيوش البلدان الثلاثة.

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وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن التدريبات التي تمت في روسيا شارك فيها أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة.

وتضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع درجات الاستعداد القتالي وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة.

كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات.

وقامت القوات المشاركة بتنفيذ بيان عملي تضمن عملية اقتحام أحد المطارات المسيطر عليها من قبل مجموعات مسلحة، حيث قامت الطائرات بتنفيذ الإسقاط الجوي وإسقاط عدد من مركبات القتال للتحرك وتنفيذ عملية الاقتحام وقامت القوات المشاركة بحصار المطار ودفع مجموعات القتال الرئيسية للقضاء على المجموعات المسلحة والاستيلاء على المطار وتأمينه وتطهيره من العناصر الإرهابية، كما تمت الإغارة بطائرات الهليكوبتر للسيطرة على محاور الاقتراب وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية وملاحقة العناصر الهاربة.

المصدر: RT