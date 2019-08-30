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مرتضى ينفي لـRT توقيفه من قبل الجيش اللبناني

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مرتضى ينفي لـRT توقيفه من قبل الجيش اللبناني
مراسل "الميادين" يعبر الشريط الشائك
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أكد الصحفي علي مرتضى في اتصال مع RT أن لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن أن قوات الأمن اللبنانية أوقفته بعدما اجتاز الشريط الشائك على حدود لبنان إلى داخل الجانب الإسرائيلي.

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وأوضح مرتضى أن "عناصر مخابرات الجيش حرصت على إخراجنا من المنطقة، حرصا على سلامة فريق قناة "الميادين" التي يعمل لصالحها"، وأضاف: "المخابرات أخرجتنا من المنطقة وبقينا معها وتحدثت معنا وسألتنا.. وقد انتهت المسألة بوقتها".

وكان وسائل إعلام لبنانية تحدثت عن توقيف مرتضى، وهو خبر نقله موقع RT، وهو ما نفاه مرتضى.

ونشرت قناة "الميادين" فيديو يظهر مراسلها وهو يعبر الشريط الشائك، ويقدم رسالته مباشرة على الهواء من الجانب الإسرائيلي من الحدود في ظل غياب أي عنصر من الجيش الإسرائيلي.

وتشهد المنطقة الحدودية مع لبنان حالة توتر وقلق شديدين بعدما  توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد على مقتل عنصرين من الحزب بغارات إسرائيلية جنوب دمشق، وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعا عناصر الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحدود إلى انتظار الرد".

المصدر: RT

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