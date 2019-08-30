 
مباشر
عاجل
وزارة المال اللبنانية لـRT: لم نتبلغ أن ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" ستتوجه إلى لبنان

الأمن اللبناني يوقف صحافيا عبر الحدود مع إسرائيل مباشرة على الهواء (فيديو)

أخبار العالم العربي

الأمن اللبناني يوقف صحافيا عبر الحدود مع إسرائيل مباشرة على الهواء (فيديو)
مراسل "الميادين" يعبر الشريط الشائك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbyp

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أمس الخميس مراسل قناة "الميادين" علي مرتضى، بعدما قام بقطع الشريط الشائك في بلدة المالكية جنوب لبنان ودخل إلى إسرائيل.

إقرأ المزيد
مصدر: إسرائيل تتوقع ردا من حزب الله في الجليل
مصدر: إسرائيل تتوقع ردا من حزب الله في الجليل

ونشرت قناة "الميادين" فيديو يظهر مراسلها وهو يعبر الشريط الشائك، ويقدم رسالته مباشرة على الهواء من الجانب الإسرائيلي من الحدود في ظل غياب أي عنصر من الجيش الإسرائيلي.

وأكد مراسل الميادين عبر بث مباشر الخميس، أن المنطقة خالية تماما من جنود الجيش الإسرائيلي، مضيفا: "أنا أقف الآن في فلسطين المحتلة وسط غياب جنود الاحتلال".

وتشهد المنطقة الحدودية مع لبنان حالة توتر وقلق شديدين بعدما  توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد على مقتل عنصرين من الحزب بغارات إسرائيلية جنوب دمشق، وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعا عناصر الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحدود إلى انتظار الرد".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بركان سترومبولي في إيطاليا يثور من جديد