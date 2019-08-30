الأمن اللبناني يوقف صحافيا عبر الحدود مع إسرائيل مباشرة على الهواء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن مخابرات الجيش اللبناني أوقفت أمس الخميس مراسل قناة "الميادين" علي مرتضى، بعدما قام بقطع الشريط الشائك في بلدة المالكية جنوب لبنان ودخل إلى إسرائيل.

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ونشرت قناة "الميادين" فيديو يظهر مراسلها وهو يعبر الشريط الشائك، ويقدم رسالته مباشرة على الهواء من الجانب الإسرائيلي من الحدود في ظل غياب أي عنصر من الجيش الإسرائيلي.

هذا ما قاله مراسل #الميادين علي مرتضى عند دخوله أراضي #فلسطين المحتلة pic.twitter.com/0GvpYk3UCF — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 29, 2019

وأكد مراسل الميادين عبر بث مباشر الخميس، أن المنطقة خالية تماما من جنود الجيش الإسرائيلي، مضيفا: "أنا أقف الآن في فلسطين المحتلة وسط غياب جنود الاحتلال".

هذا ما قام به مراسل #الميادين عند دخوله الأراضي الفلسطينية المحتلة! pic.twitter.com/PU5KEBq5R1 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 29, 2019

وتشهد المنطقة الحدودية مع لبنان حالة توتر وقلق شديدين بعدما توعد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالرد على مقتل عنصرين من الحزب بغارات إسرائيلية جنوب دمشق، وسقوط طائرتين مسيرتين في الضاحية الجنوبية لبيروت، ودعا عناصر الجيش الإسرائيلي المتمركزين على الحدود إلى انتظار الرد".

المصدر: RT