 
مباشر
عاجل
أعضاء الحكومة اليمنية يوقعون مذكرة رسمية للرئاسة تطالبها بإخراج الإمارات من التحالف العربي

الداخلية في غزة تعلن آخر ما توصل إليه التحقيق في تفجير حاجزي الشرطة

أخبار العالم العربي

الداخلية في غزة تعلن آخر ما توصل إليه التحقيق في تفجير حاجزي الشرطة
Reuters MOHAMMED SALEM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbxe

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن التحقيقات في تفجير حاجزي الشرطة وصلت إلى مرحلة متقدمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط "مخطط إجرامي خطير".

إقرأ المزيد
حماس تلقي القبض على خلية نفذت تفجيرات انتحارية في غزة
حماس تلقي القبض على خلية نفذت تفجيرات انتحارية في غزة

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إياد البزم، في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط إجرامي خطير، يرتكز على استهداف النسيج المجتمعي وضرب العلاقة بين الفصائل الفلسطينية لإدخال قطاع غزة في أتون الفوضى والفلتان".

وأضاف المتحدث: "وقد وضعنا أيدينا على تفاصيل المخطط، وباتت أطرافه لدينا مكشوفة، وسنعلن التفاصيل لشعبنا قريبا".

وكانت وزارة الداخلية في غزة قد أعلنت عن مقتل عنصرين من الشرطة وسقوط عدد من الجرحى يوم الثلاثاء الماضي جراء انفجارين قرب حاجزين أمنيين في القطاع. وفي وقت لاحق تم الكشف أن التفجيرين نفذهما انتحاريان.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد غضب كبير.. المغرب يهدم نصبا تذكاريا للهولوكوست