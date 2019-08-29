مباردة لتصنيع قمر صناعي للقارة الإفريقية بقيادة مصر

قال خبير هندسة الفضاء باليابان محمد محمود، إن هناك مبادرة لتصنيع قمر صناعي على مستوى القارة الإفريقية وتتولى مصر تصميم نظام الحاسب والبرمجيات بداخله.

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وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، إلى أن مؤتمر التيكاد في اليابان والذي يحضره الرئيس المصري يأتي لدعم وتنمية القارة الإفريقية، إلا أنه في دورته الحالية وبحضور وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، سيكون به مبادرة هامة وهي التعاون بين وكالة الفضاء الإفريقية الواقعة بمصر، والوكالة اليابانية.

وأضاف محمود أن المبادرة لتصنيع قمر صناعي على مستوى القارة الإفريقية، وتتولى مصر تصميم نظام الحاسب والبرمجيات في القمر، على أن تتولى الدول الإفريقية تصميم باقي الأنظمة تحت إشراف وكالة الفضاء اليابانية.

وأوضح أن الأقمار تحدد حسب المهمة المرفقة بها، وتعد أقمار التصوير الأرضي هي الأكثر اهتماما لاكتشاف الثروات والحفاظ على الأمن القومي لتأمين الحدود، وهناك أقمار أخرى اتصالات وبث تليفزيوني.

المصدر: وكالات