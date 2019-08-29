العراق والسعودية يبحثان التحديات التي تتعرض لها المنطقة

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، في إتصال هاتفي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وبحسب بيان للخارجية العراقية فإن "الجانبين بحثا التنسيق والتشاور المستمر في شتى المجالات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين".

وأضاف أن "الجانبين بحثا أيضاً أهمية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائي، كما تبادلا الرؤى والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليمية التي تحظى باهتمام الجانبين".

وأشار إلى أن "الوزيرين بحثا مواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية".

المصدر: RT