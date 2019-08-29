نتنياهو يهدد باللغة العربية

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي تهديدا باللغة العربية إلى الذين وصفهم "أعداء إسرائيل".

وأعرب نتنياهو أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عن تصميم إسرائيل على إفشال المشروع الإيراني المزعوم لإمداد "حزب الله" اللبناني بصواريخ عالية الدقة، مخاطبا المسؤولين عنه": "دير بالك!".

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وشدد نتنياهو على أن إسرائيل "لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تسمح لأعدائها بإمداد أنفسهم بالأسلحة الفتاكة".

المصدر: تايمز أوف إسرائيل