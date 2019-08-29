مصر تفسر عدم مصافحة لاعب منتخب الجودو للاعب إسرائيلي

قال نائب رئيس الاتحاد المصري للعبة الجودو مرزوق علي، ورئيس بعثة مصر في اليابان إن الظلم التحكيمي كان وراء خسارة اللاعب محمد عبد العال، من لاعب إسرائيل في نصف النهائي لوزن 81 كم.

إقرأ المزيد

وأوضح المسؤول المصري أن اللاعب الإسرائيلي كان يستحق الطرد، وهو لم يحدث، مما دفع لاعب منتخب مصر إلى عدم مصافحته عقب نهاية اللقاء.

وفشل لاعب منتخب مصر للجودو محمد عبد العال، في التأهل إلى نهائي بطولة العالم المقامة حاليا في اليابان، بعد الخسارة أمام لاعب إسرائيلي في نصف النهائي.

المصدر: وكالات