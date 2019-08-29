رئيس "الانتقالي" يتجول في عدن بعد يوم من الاقتتال (صور)

ظهر رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن، عيدروس الزبيدي، وهو يتجول في مدينة عدن، بعد يوم من الاقتتال واتهامات وجهتها الحكومة اليمنية المعترف بها للإمارات باستهداف قواتها.

ونشر نائب رئيس "هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي"، هاني بن بريك، تغريدة على "تويتر" قال فيها "سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي ظُهر اليوم يتفقد المطار ومواقع في العاصمة "، كما أرفق تغريدته بصورتين لعيدروس وهي يتجول وسط حراسة مشددة.

سيدي الرئيس عيدروس الزبيدي ظُهر اليوم يتفقد المطار ومواقع في العاصمة . pic.twitter.com/Ca5Rbgf7kV — هاني بن بريك (@HaniBinbrek) August 29, 2019

يذكر أن الحكومة اليمنية اتهمت رسميا أبوظبي بشن غارات جوية استهدفت قوات تابعة لها بالقرب من عدن، كما ناشدت المملكة السعودية "بالوقوف إلى جانب الحكومة الشرعية وإيقاف هذا التصعيد العسكري غير القانوني وغير المبرر".

وكانت حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا قد أعلنت أمس أنها انتزعت السيطرة على عدن من أيدي الانفصاليين الذين كانوا سيطروا على هذه المدينة الاستراتيجية في 10 أغسطس بعد قتال عنيف.

المصدر: "تويتر" + وكالات